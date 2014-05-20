صورة العزب في نادي الزمالك تثير غضب مسؤولي الشرطة

انتاب الغضب مسؤولى الشرطة بعد أن انتشرت صورة لرضا العزب لاعب الفريق تجمعه مع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك أثناء توقيعه على عقود إنضمام للفريق الأبيض داخل القلعة البيضاء، وهو ما أثار استيائهم، خاصة وأن الفريق مقبل على مباراة مهمة أمام الزمالك يوم 16 يونيو القادم.

وكان على غيط عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قد وجه رسالة شديدة اللهجة لمسؤولي الأهلي والزمالك بضرورة الابتعاد عن التفاوض مع نجوم الفريق، “خالد قمر ومعروف يوسف ورضا العزب وأحمد دويدار”.

وناشد غيط مسؤولي الأهلي والزمالك بضرورة ترك نجوم الفريق للتركيز في المواجهة القادمة أمام القلعة البيضاء، والتي سوف تحدد مصير الفريق سواء في المنافسة على الصعود للدورة الرباعية، ومن ثم خوض منافسات بطولتي دوري الأبطال أو كأس الكونفدرالية الموسم المقبل.

وشدد المشرف العام على الكرة بنادي اتحاد الشرطة على أن نهاية الدورة الرباعية ستحدد بشكل كبير موقف مجلس إدارة النادي من اللاعبين سواء بالبيع أو الإبقاء عليهم.

وكان المجلس قد قرر إيقاف لاعبيه وتحويله للتحقيق لمعرفة أسباب تواجده داخل نادى الزمالك ومدى صحة الأقاويل التى ترددت بشان توقيع للزمالك وحصوله على مقدم التعاقد، كما أصدر الإدارة بيانا ترفض فيه ما يقوم به مسئولو الزمالك من التفاوض مع لاعبيه خلال الفترة الحالية من عمر الدورى وقبل المباراة الحاسمة أمام الأبيض والتى ستقام يوم 14 يونيو المقبل.

وأصدر يهدد فيه بعدم بيع لاعبيه لأى فريق فى حالة عدم صعوده لدورة تحديد البطل حتى ولو كلفهم ذلك الاستغناء عنهم بدون مقابل مادى.