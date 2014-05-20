بالصور.. محافظ مطروح يلتقي أوائل الخريجين المعينين بالتربية والتعليم

التقي اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح بأوائل الخريجين المعينين بمديرية التربية والتعليم بمطروح وعددهم 18 خريج وهم 17 خريجة وخريج واحد للوقوف على رغبات توزيعهم بالإدارات التعليمية بالمحافظة بحضور صفي الدين ميهوب وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ويسري علام مدير عام مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة .

ووجه المحافظ الى مديرية التربية والتعليم والتنظيم والإدارة بمراعاة سد العجز فى المدرسين بالإدارات التعليمية بمطروح وكذلك الظروف الاجتماعية للمعينين واحترام رغباتهم ،خاصة وان معظمهم فتيات مع بُعد المسافات بمحافظة مطروح لتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم .

وشدد المحافظ على الاهتمام بوظيفة المعلم كرسالة تربوية وتعليمية للأجيال وأمانة أدائها على أكمل وجه ، مع الاهتمام بتنمية قدرات الطلاب خاصة اللغوية وبرعاية الموهوبين منهم ، بالإضافة الى وعي المعلم بأهمية دوره فى خدمة المجتمع المحلي بعيداً عن المصالح الشخصية متمنيا لهم التوفيق فى حياتهم العملية .