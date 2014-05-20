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محكمة سعودية تصدر أحكاماً بالسجن بحق 15 متهما أدينوا بالانضمام للقاعدة

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محكمة سعودية تصدر أحكاماً بالسجن بحق 15 متهما أدينوا بالانضمام للقاعدة محكمة سعودية تصدر أحكاماً بالسجن بحق 15 متهما أدينوا بالانضمام للقاعدة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاما ابتدائية تقضي بسجن 15 متهما بمدد متفاوتة حتى أربع سنوات والمنع من السفر ادينوا بالافتئات على ولي الأمر بالسفر إلى مواطن الفتن والقتال.
> كما ادينوا بتزوير مستندات رسمية والمشاركة فى معسكرات تنظيم القاعدة.
> أ ش أ

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