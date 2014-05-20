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بالصور .. جنازة عسكرية لشهيد الشرطة في البحيرة

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بالصور .. جنازة عسكرية لشهيد الشرطة في البحيرة بالصور .. جنازة عسكرية لشهيد الشرطة في البحيرة

شيعت قرية آبيس 6 التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة،جثمان الشهيد (تامر محمد مصطفى- 21 عاما) الذى استشهد فى الحادث الارهابى الذى وقع أمام المدينة الجامعية بجامعة الأزهر و راح ضحيته 3 من رجال الشرطة.

تجمع الأهالى حول مسجد القرية،منذ الصباح الباكر،لمواساة والد الشهيد و الذى يعمل فى المعمار وكان الشهيد يساعده قبل التجنيد،بوصفه الأخ الأكبر،ووصل الجثمان عقب صلاة الظهر مباشرة.

حضر الجنازة العسكرية التى نظمتها مديرية أمن البحيرة للشهيد اللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة، و اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير الامن، و اللواء أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى،وعدد كبير من القيادات التنفيذية بمحافظة البحيرة،وزملاء الشهيد الذين رافقوا الجثمان من القاهرة.

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