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السلطات المصرية تغلق الحدود مع ليبيا لحين تحسن الأوضاع

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السلطات المصرية تغلق الحدود مع ليبيا لحين تحسن الأوضاع السلطات المصرية تغلق الحدود مع ليبيا لحين تحسن الأوضاع

 

أرشيفية

أصدرت السلطات المصرية قرارا بوقف سفر الأفراد المصريين إلى ليبيا من خلال منفذ السلوم والسماح بعبور العائدين فقط مع وقف دخول الليبيين إلى والسماح بعبور المغادرين منهم بسبب سوء الأوضاع التي تشهدها ليبيا حاليا .

ومن جانبها طالبت السلطات الليبية بمنفذ مساعد بعدم السماح بمرور الشاحنات المحملة بالبضائع من الجانب المصري إلى الجانب الليبي لحين تحسن الأوضاع

حيث أعلنت مديرية أمن مطروح أنه تم إبلاغ إدارة شرطة ميناء السلوم البري من السلطات الليبية عدم السماح بدخول جميع الشاحنات المحملة بالبضائع إلي الجانب الليبي وذلك لحين استقرار الأوضاع الأمنية داخل ليبيا .

وكان قد سبق ورود تعليمات إلي إدارة شرطة ميناء السلوم البري بمنع سفر المصريين إلي ليبيا وكذلك منع دخول الليبيين إلي مصر اعتبارا من اليوم الثلاثاء لحين استقرار الأوضاع الأمنية بالجانب الليبي مع السماح بعودة الليبيين المتواجدين داخل مصر بالمغادرة والسماح للمصريين العائدين من ليبيا بالدخول .

من جانبها قامت مديرية أمن وإدارة مرور مطروح بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالتنبيه علي قائدي السيارات والشاحنات المتجهة إلى ليبيا بالقرار الجديد وتم التنسيق مع فرعي الأمن العام والأمن الوطني بمطروح

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