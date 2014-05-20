إحباط تسلل وضبط 79 مصريًا من وإلى ليبيا بطريقة غير شرعية

تمكنت أجهزة الأمن المصرية على الحدود مع ليبيا من ضبط 79 مصريًا حيث تم ضبط وإحباط تسلل 42 مصريًا قادمين من ليبيا بطريقة غير شرعية كما تم ضبط وإحباط تسلل 37 مصريا إلى ليبيا بحثاً عن فرص عمل هناك بطريقة غير شرعية

حيث تم ضبط 42 متسللا من المصريين العائدين من ليبيا وهم 8 من بني سويف و6 البحيرة13 من الفيوم و2 من الشرقية و 1 من سوهاج و 11 من أسيوط و 1 من الدقهلية حيث تمكنت القوات الأمنية من ضبطهم حال دخولهم البلاد قادمين من ليبيا بطريقة غير شرعية ” تسلل ”

تم ضبط 37 متسللا مصريا أثناء محاولة دخولهم الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية وهم 1 من الجيزة و 1 من البحيرة و 25 من المنيا و 3 من كفر الشيخ و 6 من بني سويف و 1 من الفيوم حيث تمكنت القوات الأمنية من ضبطهم أثناء محاولتهم دخولهم الأراضي الليبية عن طريق التسلل بطريقة غير شرعية

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارِ العرض علي النيابة المختصة للتحقيق .