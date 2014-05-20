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مصدر: عبد المحمود عبد الحليم أقوى المرشحين لمنصب سفير الخرطوم بالقاهرة

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مصدر: عبد المحمود عبد الحليم أقوى المرشحين لمنصب سفير الخرطوم بالقاهرة مصدر: عبد المحمود عبد الحليم أقوى المرشحين لمنصب سفير الخرطوم بالقاهرة

أكدت مصادر دبلوماسية بوزارة الخارجية السودانية، أنه تقرر تسمية مدير إدارة العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية عبد المحمود عبد الحليم سفيرا للخرطوم فى القاهرة.

وقالت المصادر التى وصفت "بالمطلعة"- وفقا لصحيفة "السودانى" الصادرة اليوم الثلاثاء، إن وزارة الخارجية والقيادات السودانية العليا للبلاد ستدفعان بالسفير عبد المحمود فى هذه المرحلة لوضع العلاقات بين السودان ومصر فى إطار إستراتيجى سليم لتنمية وتعزيز العلاقات الثنائية.

وشغل عبد المحمود، منصب السفير فى عدد من العواصم الخارجية، كما تولى منصب المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة.
> تجدر الإشارة، إلى أن وزارة الخارجية السودانية كانت قد أعلنت مؤخرا عن ترشيح الفريق محجوب أحمد شرفى، ليكون سفيرا للخرطوم لدى القاهرة، ولم تصدر الخارجية السودانية أى قرار للفريق شرفى لتسلم مهام عمله.

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