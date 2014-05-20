رحبت جامعة اﻷزهر باختيار المجلس العلمى لمجلس التخصصات العربى فى مجال علم التخدير والعناية المركزة المنبثق عن جامعة الدول العربية الدكتور توفيق محمد نور الدين نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث عضوا باللجنة الدائمة بالمجلس.

جدير بالذكر أن المجلس العربى للاختصاصات الصحية تم تأسيسه فى عام 1978 بموجب قرار مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية، ويهدف إلى تحسين الخدمات الصحية فى الوطن العربى عن طريق رفع المستوى العلمى والعملى فى مختلف الاختصاصات الطبية ويضم المجلس لجان التعليم الطبى المستمر ولجنة الامتحانات والوثائق ولجنة المقررات والتوصيف والتدريب وتبادل الخبرات.