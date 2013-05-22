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السجن 3 سنوات لنائبة اشتراكية فرنسية في قضية فساد

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السجن 3 سنوات لنائبة اشتراكية فرنسية في قضية فساد السجن 3 سنوات لنائبة اشتراكية فرنسية في قضية فساد
مسؤولون بالحزب الاشتراكي: يطالبون النائبة بأخذ إجازة من الحزب

كتب : أ ف ب منذ 9 دقائق

حكم القضاء الفرنسي على النائبة الاشتراكية لمنطقة مارسيليا "جنوب" سيلفي اندريو اليوم، بالسجن ثلاث سنوات منها اثنتان مع وقف التنفيذ في قضية فساد.

وأرفقت هذه الإدانة بالسجن، التي نادرا ما تصدر في حق مسؤول سياسي، بغرامة قيمتها 100 ألف يورو وعدم جواز انتخابها خمس سنوات.

وفي المحاكمة التي أجريت في مارس حيث مثلت سيلفي اندريو "51 عامًا" بين عشرين موقوفا، طلب المدعي سجنها سنتين مع وقف التنفيذ، مع غرامة قيمتها 50 ألف يورو وعدم جواز انتخابها خمس سنوات.

وأعلنت النائبة على الفور أنها سترفع دعوى استئناف "على قرار ظالم. لم أرتكب أيا من الأفعال التي تؤخذ علي".

إلا أن مسؤولي الحزب الاشتراكي الحاكم الذين أحرجتهم قضية جيروم كاهوزاك، الوزير السابق للميزانية المتهم بالغش الضريبي، طلبوا منها "أخذ إجازة من الحزب" أي الفترة المطلوبة لإعادة محاكمتها.

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