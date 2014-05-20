"التموين": منظومة الخبر الجديدة ستنفذ خلال أيام بجنوب القاهرة

كتبت أمنية جلال

قال محمود دياب، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، إن منظومة البطاقات التموينية لشراء الخبز تم تطبيقها فى محافظات القناة، وستطبق قريبًا خلال أيام فى منطقة جنوب القاهرة، تشمل "حلوان ،15 مايو، التبيين، المعادى، القاهرة الجديدة".

> وأضاف دياب عبر مداخلة هاتفية على فضائية أون تى فى اليوم الثلاثاء، أن طرح وزير التموين أمس أثناء مؤتمر صحفى منظومة جديدة، لتشمل تطبيق البطاقات التموينية فى محافظة الدقهلية خلال أيام، مشيرًا إلى أن المنظومة تم تطبيقها بنجاح لتوفيرها سلع غذائية مجانية، وأصحاب المخابز يحصلون على حقوقهم المالية من بيع الخبز.