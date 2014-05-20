تَغيُّر صادم في أناقة النجمات عبر السنوات!

تعمل النجمات جاهدات للظهور بأكمل صورة في معظم الأوقات، فيسعين دائماً ليكنّ أيقونات في عالم الموضة ومثالاً يُحتذى في الأناقة. لذلك، تبذل النجمات الكثير من الوقت من أجل الاهتمام بإطلالاتهنّ في مختلف المناسبات. واليوم، استطاعت الكثيرات من النجمات العربيات أن يكنّ مثالاً في الأناقة، وأن يُصبحن أيقونات في الموضة. لكن كيف بدت هذه النجمات منذ عشر سنوات أو أكثر؟ وهل كنّ يتمتعن بأناقة وذوق اليوم؟ هذا ما سنعرفه اليوم...

هيفا، نانسي، إليسا، نجوى كرم، وغيرهنّ يُعتَبرن اليوم أكثر نجمات الوطن العربي أناقة، حيث أصبح لكلّ واحدة منهنّ أسلوبها المميّز في اختيار إطلالاتها وفساتينها. فـ"هيفا" معروفة باختياراتها الجريئة، ونانسي بفساتينها الأنثويّة، ونجوى كرم بإطلالاتها المُبهرة، وإليسا بأناقتها ومتابعتها لأحدث صيحات الموضة، وكذلك مايا دياب وأزياءها الخارجة عن المألوف، وميريام فارس التي كثيراً ما تختار الإطلالات الاستعراضيّة، وشيرين التي أثبتت أنّها أيقونة للموضة في برنامج The Voice... لكنّ الحال لم يكن كذلك دائماً، ولم يكن للنجمات قديماً منسّقة ملابس تُشرف على إطلالاتهنّ وأناقتهنّ، حيث مفهوم الـ "Stylist" لم يكن رائجاً في ذلك الوقت، بل كُن ينتقين ملابسهنّ بأنفسهنّ. وكان الاعتقاد أنّ على النجمة أن تختار الإطلالات الملوّنة والمبهرجة التي تحتوي على الكثير من التفاصيل والشكّ. لكن اللوم لا يقع كلياً على النجمات، لأن الموضة كانت تقضي بذلك، غير أنهنّ كثيراً ما كنّ يُبالغن بهذه الإطلالات حتى أنّ بعضها كاد يكون كارثياً!

من الجيّد أنّ الموضة تبقى في تغيّر مستمرّ، وأنّها اليوم أكثر جمالاً وبساطة من قبل، ومن الجيّد أنّ النجمات أصبحن أكثر وعياً وانتباهاً إلى ما يُناسبهنّ وما لا يُناسبهنّ، وأنّ خياراتهنّ أصبحت أنيقة ووفق الموضة. لكن مَن يدري؟ فلربّما نشاهد صوراً عام 2014، بعد 10 سنوات، ونجد أنهنّ كنّ يفتقرن إلى الأناقة أيضاً!

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