غياب بيبي وبيل وبنزيمة عن مران ريال مدريد .. ورونالدو يتدرب منفردا

إفي - أجرى مهاجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مرانا منفردا اليوم الثلاثاء في حين غاب كل من بيبي وجاريث بيل وكريم بنزيمة عن مران الملكي، قبل أربعة أيام من نهائي دوري الأبطال أمام بطل الليجا أتلتيكو مدريد.

وفتح الريال أبوابه امام وسائل الإعلام اليوم لحضور المران الجماعي الذي غاب عنه أربعة من أهم أعمدته الأساسية، قبيل نهائي دوري الأبطال الذي سيقام السبت المقبل بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وحالت الإصابة العضلية التي يعاني منها النجم البرتغالي من مشاركته في المران الجماعي للملكي، وتعين خضوعه لتدريب فردي.

كما غاب البرتغالي بيبي والويلزي بيل والفرنسي بنزيمة عن مران الجماعي للملكي، علما بانه من المحتمل ان يشارك رافائيل فاران محل بيبي حال غيابه عن المباراة النهائية لدوري الأبطال بسبب معاناته من إصابة في الركبة.