أخبار عاجلة

مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية -
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة -
حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

غياب بيبي وبيل وبنزيمة عن مران ريال مدريد .. ورونالدو يتدرب منفردا

Google+ Print
غياب بيبي وبيل وبنزيمة عن مران ريال مدريد .. ورونالدو يتدرب منفردا غياب بيبي وبيل وبنزيمة عن مران ريال مدريد .. ورونالدو يتدرب منفردا

إفي - أجرى مهاجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مرانا منفردا اليوم الثلاثاء في حين غاب كل من بيبي وجاريث بيل وكريم بنزيمة عن مران الملكي، قبل أربعة أيام من نهائي دوري الأبطال أمام بطل الليجا أتلتيكو مدريد.

وفتح الريال أبوابه امام وسائل الإعلام اليوم لحضور المران الجماعي الذي غاب عنه أربعة من أهم أعمدته الأساسية، قبيل نهائي دوري الأبطال الذي سيقام السبت المقبل بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وحالت الإصابة العضلية التي يعاني منها النجم البرتغالي من مشاركته في المران الجماعي للملكي، وتعين خضوعه لتدريب فردي.

كما غاب البرتغالي بيبي والويلزي بيل والفرنسي بنزيمة عن مران الجماعي للملكي، علما بانه من المحتمل ان يشارك رافائيل فاران محل بيبي حال غيابه عن المباراة النهائية لدوري الأبطال بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع