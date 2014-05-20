وكيله: توريه قد يرحل عن سيتي لأنهم نسوا عيد ميلاده

كشف ديميتري سيلوك وكيل أعمال الإيفواري يايا توريه نجم مانشستر سيتي عن تفكيره في الرحيل عن النادي بسبب فتور علاقته بالإدارة.

توريه تألق بشدة هذا الموسم مع سيتي، وسجل 20 هدفا في الدوري ليصبح هداف فريقه في المسابقة التي توج بها.

وقال سيلوك لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية: "يايا حزين ويفكر في الرحيل عن مانشستر سيتي، فهناك العديد من الأشياء التي تحدث وتغضبه، فهو يركز على كأس العالم الآن ولكن سيتي تعامل معه بشكل يفتقر إلى الاحترام وهو ما سبب جرحا له".

وأوضح "هو لا يعرفون أن المال لا يبني العلاقات، فلا يوجد شيخ قادر على بناء العلاقات، فالأمر له علاقة بالروابط الإنسانية وسيتي لم يحترمه، وأكررها.. الأمر ليس له علاقة بالمال لأنه قد يفضل العودة لبرشلونة ولو براتب أقل".

وتابع "ما حدث في عيد ميلاده يوضح أن النادي لا يهتم بشأنه، لقد كان دليلا على أنهم قادرون على قول أي شئ مثل (نسينا اليوم)".

وواصل مضيفا "تنسوا توريه؟ اللاعب الذي ساعد الفريق على الفوز بالدوري الإنجليزي مرتين وكأس إنجلترا وكأس الرابطة، ولكنكم ذهبتوا إلى أبو ظبي لإقامة حفل كبير باللقب ولم يقل أحد لتوريه عيد ميلاد سعيد".

وأتم نجم الوسط الإيفواري عامه الـ31 يوم 13 مايو الجاري بعد يومين من التتويج بالدوري.