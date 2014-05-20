رونالدو: واثق من مشاركتي في نهائي دوري الأبطال

إفي - أكد مهاجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم أنه واثق من قدرته على المشاركة في نهائي دوري الأبطال الأوروبي أمام بطل الليجا أتلتيكو مدريد.

وفي تصريحات صحفية خلال مران الملكي اليوم قال كريستيانو: "أريد أن أساعد ريال مدريد للفوز بهذا اللقب الهام، وفي حال عدم مشاركتي لن تكون نهاية العالم، ولكنني واثق من المشاركة وسعيد بذلك"، علما بانه لم يتمكن من اللعب في المباراة الاخيرة لفريقه بسبب مشكلات عضلية.

يأتي تأكيد كريستيانو هذا رغم أنه أجرى اليوم مرانا منفردا ولم يشارك في التدريبات الجماعية للملكي، ولكنه يواصل تطبيق برنامج تعافيه بنحو جيد وهو ما زاد من ثقته حول المشاركة في لقاء السبت الحاسم.

ويواجه الريال السبت المقبل أتلتيكو مدريد على ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة، على أمل حصد لقبه العاشر في دوري الأبطال والغائب عن خزانته منذ عام 2002.