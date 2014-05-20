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أنشيلوتي: رونالدو وبيل سيلعبان أمام أتليتكو

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أنشيلوتي: رونالدو وبيل سيلعبان أمام أتليتكو أنشيلوتي: رونالدو وبيل سيلعبان أمام أتليتكو

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني الإيطالي لريال مدريد عن قدرة الثنائي كريستيانو رونالدو وجاريث بيل على المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتليتكو مدريد يوم السبت.

وعانى رونالدو من إصابة عضلية، تجددت قبل مباراة إسبانيول في ختام الليجا، فيما تغيب بيل عن التدريبات الأخيرة للملكي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "رونالدو وبيل سيلعبان في النهائي، وهذا الشئ الأهم".

وفتح المدرب الإيطالي الشكوك حول مدى قدرة المصابين أيضا بيبي وكريم بنزيمة على المشاركة.

واستدرك متما "بيبي وبنزيمة فقط هما المشكوك في قدرتهما على اللحاق بالمباراة".

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