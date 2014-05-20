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أنشيلوتي: كوستا وتوران؟ أتليتكو لعب جيدا بدونهما

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أنشيلوتي: كوستا وتوران؟ أتليتكو لعب جيدا بدونهما أنشيلوتي: كوستا وتوران؟ أتليتكو لعب جيدا بدونهما

قلل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد من احتمال غياب ثنائي أتليتكو مدريد دييجو كوستا وأردا توران عن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت.

وتعرض الثنائي للإصابة في ختام الليجا أمام برشلونة، ولكن التقارير أشارت إلى أن كوستا يواجه إصابة أقوى قد يغيب بسببها عن نهائي لشبونة.

وخرج اللاعبان من الملعب في الشوط الأول حيث لم يستطعا استكمال المباراة، ولكن في النهاية تعادل أتليتكو 1-1 وتوج بالليجا.

وقال أنشيلوتي: "أهنئ دييجو سيميوني ولاعبي أتليتكو مدريد على الفوز بالليجا".

وتابع "كوستا وتوران لاعبان هامان، ولكن أتليتكو لعب بدونهما جيدا".

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