بيل: الفوز باللقب العاشر في دوري أبطال أوروبا بمثابة حلم

قال الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني، إن الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة "سيكون بمثابة حلم تحقق"، كما تطرق إلى كيفية اعتياده على الحياة في مدريد وهو القادم من لندن.

وأكد بيل أن البطولة الأوروبية العاشرة كالحلم، مبرزا أنه ليس مضطرا لإثبات أي شيء عن نفسه حيث قال: "لطالما كان لدي الثقة في قدراتي. كان رائعا بالتأكيد إحراز هدف الفوز في شباك برشلونة خلال نهائي الكأس".

وأضاف: "كنت مركزا على الكرة فحسب. حينما أعدو بجوار أحدهم فإنني أتخيل الفوز فقط"، في إشارة إلى الهدف الذي أحرزه في الدقيقة 84 من نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك في تصريحات نشرتها صحيفة (ماركا) على موقعها الإلكتروني اليوم.

وتابع أن لحظة رحيله عن توتنهام الإنجليزي وانضمامه لريال مدريد كانت الأنسب، مؤكدا: "تحسنت كثيرا في كل موسم منذ بدأت اللعب، ولقد حدث هذا الآن بالفعل. أنت كلاعب تود الذهاب إلى أفضل ناد في العالم ورفع البطولات والفوز بدوري الأبطال.

كما كشف أنه يفتقد الذهاب إلى منطقة كارديف حيث أفصح "أكثر ما أفتقده هو الذهاب من لندن إلى كارديف بالسيارة في ساعة ونصف الساعة، لكن هنا يتعين عليك أن تستقل طائرة.استغرقت بعض الوقت كي أعتاد على كل شيء، لكنني أشعر بالراحة منذ بدء اللعب مع أفضل لاعبي العالم".

ويدخل الفريق الملكي والروخيبلانكوس نهائي دوري أبطال أوروبا وفي جعبة كل من هما بطولة محلية، حيث فاز ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا بينما توج أتلتيكو بلقب الليجا بعد غياب استمر 18 عاما.