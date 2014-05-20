دييجو لوبيز: الأمور تسير معي على ما يرام فلماذا أرحل من ريال مدريد؟

إفي - قال دييجو لوبيز حارس مرمى ريال مدريد إن كل شيء "يسير بشكل جيد" بالنسبة له في النادي وإنه ليس هناك أسباب تدفعه للرحيل، مضيفا أنه يود "مواصلة تحقيق الانتصارات وإنهاء المسيرة" مع هذا الفريق.

وأوضح "لا أفكر في الآخرين. لطالما آمنت بتطور مستواي وأعتقد أن كرة القدم لا تمنحك كل شيء عند عمر الـ20 أو الـ30 ، بل على مدار مسيرة من الأعوام الطويلة. هنا يصعب الأمر بالنسبة للاعبين مثلي الذين وصلوا إلى هنا بعد جهد كبير".

ونفى لوبيز بشكل قاطع التصريحات التي تثار مؤخرا حول رغبته في الرحيل عن الريال، مؤكدا أنه يود الاستمرار مع الفريق الملكي وتحقيق البطولات معه وحتى الاعتزال بقميصه، في تصريحات أوردتها مجلة (فانيتي فير).

وعن حقبة المدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو، قال الحارس "ربما لم تسر الأمور على المستوى المنشود في الفترات الأخيرة لأننا خسرنا التشامبيونز والليجا. لكن داخل الفريق فقد بذل المدرب واللاعبون جهدا كبيرا".

أما عن المدرب الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فقد قال "إنه مدرب رائع. تمكن من توحيد صفوف اللاعبين والجهاز الفني".

وفيما يخص زملاءه أوضح "تشابي وأربيلوا وكريستيانو، هم لاعبون لهم شخصية مؤثرة، أمضوا أعواما مع الفريق بالفعل ويشعرون بأهميتهم. ويتواجدون في اللحظات الحاسمة"، موضحا "الفريق كله طبيعي للغاية أكثر مما يعتقد الناس".

يذكر أن الريال نجح هذا الموسم في الفوز بكأس ملك إسبانيا ويخوض نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد الذي حسم مطلع الأسبوع الجاري لقب الدوري بعد غياب 18 عاما.