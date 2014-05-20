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بيكيه يمدد تعاقده مع برشلونة حتى 2019

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بيكيه يمدد تعاقده مع برشلونة حتى 2019 بيكيه يمدد تعاقده مع برشلونة حتى 2019

إفي - توصل المدافع جيرارد بيكيه لاتفاق مع ناديه برشلونة الإسباني لتمديد تعاقده ثلاث سنوات اضافية حتى 2019 ، وفقا لما أعلنه اليوم النادي الكتالوني.

وكان عقد بيكيه، الذي لعب 266 مباراة مع الفريق الأول للبرسا سجل خلالها 20 هدفا وتوج بـ16 لقبا، ينتهي في موسم 2014-2015.

ومن المقرر أن يتم التوقيع على العقد خلال الأيام المقبلة مع اللاعب الذي عاد للبرسا في 2008 قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالتزامن مع بداية حقبة مواطنه بيب جوارديولا مدرب بايرن ميونخ الألماني الحالي مع الفريق الأول للنادي الكتالوني.

وقال النادي في بيان له على موقعه الالكتروني أن بيكيه "عاش مع النادي لحظات لا يمكن نسيانها مثل الهدف الذي سجله في مرمى ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو بالمباراة التي انتهت 6-2 لصالح البرسا".

وسجل بيكيه هذا الموسم الهدف رقم ألف لبرشلونة في المنافسات الدولية.

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