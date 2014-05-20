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مباحث الشرقية تضبط المتهمين بسرقة حقيبة رئيس محكمة جنوب القاهرة

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مباحث الشرقية تضبط المتهمين بسرقة حقيبة رئيس محكمة جنوب القاهرة مباحث الشرقية تضبط المتهمين بسرقة حقيبة رئيس محكمة جنوب القاهرة

 


> تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من القبض على اثنان من الأشقياء قاما بسرقة حقيبة خاصة برئيس محكمة جنوب القاهرة .

تلقى اللواء”سامح الكيلانى” مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور قسم أول الزقازيق مفاده تلقيه بلاغا من المستشار” أحمد .ع. ع ” رئيس محكمة الأسرة بجنوب القاهرة بقيام مجهولان يستقلان دراجة بخارية بإختطاف حقيبته وبداخلها بعض الملفات والأوراق الهامة و”12″ قضية وجهاز لاب توب وموبايل .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم جاسر زايد ” رئيس مباحث قسم أول الزقازيق من ضبط كلا من عبد الله السيد عبد الله غريب 23سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق ومحمد أحمد عبد الله العسكرى 23سنة وشهرته “حمزوة” .

وتم ضبط حقيبة المستشار والمسروقات, وجارى العرض على النيابة .

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