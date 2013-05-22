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إيران تنفي صلتها بمجموعة اعتقلت في السعودية بتهمة التجسس لصالحها

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إيران تنفي صلتها بمجموعة اعتقلت في السعودية بتهمة التجسس لصالحها إيران تنفي صلتها بمجموعة اعتقلت في السعودية بتهمة التجسس لصالحها
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نتوقع أنت تتعامل مع هذه القضية عبر القنوات الصحيحة

كتب : رويترز منذ 2 دقيقة

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن إيران نفت اليوم، أي صلة لها بأفراد تجسس اعتقلتها السلطات السعودية.

وقالت وسائل إعلام رسمية في السعودية أمس، إن مسؤولين احتجزوا عشرة بتهمة التجسس لحساب إيران، بعد اعتقال 18 شخصا آخرين في ذات القضية في مارس.

وتتهم السعودية إيران بإذكاء الإضرابات بين الأقلية الشيعية من سكانها، وترفض طهران هذا الاتهام ونفت مرارا ضلوعها في أي أعمال تجسس في السعودية.

وكرر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، هذا النفي اليوم في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة.

ونقلت الوكالة عن عراقجي قوله "نتوقع من الحكومة السعودية أن تتعامل مع هذه القضية عبر القنوات الصحيحة، بدلا من خلق مناخ من خلال وسائل الإعلام".

وقال مسؤولون سعوديون إن العشرة الذين احتجزوا مؤخرا بينهم ثمانية سعوديين وتركي ولبناني، وكان بين من اعتقلوا في مارس 16 سعوديا وإيرانيا واحدا.

وقال عراقجي إن إيران طلبت من الرياض السماح لمسؤولين قنصليين بمقابلة الإيراني المحتجز على مدى الشهرين الماضيين، لكنها "للأسف لم تتلق ردا" من المسؤولين السعوديين.

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