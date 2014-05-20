العاملون بنقابة المعلمين بسوهاج يضربون للمطالبة بتحسين أوضاعهم

أضرب اليوم العاملون بنقابة المعلمين بمحافظة سوهاج عن العمل و شمل الاضراب العاملين بمستشفى ونادى ونقابة المعلمين حيث رفض المضربين عن العمل استقبال اية حالات بمستشفى المعلمين وعدم السماح باجراء لعدد 6 عمليات كانت مقررة اجرائها اليوم وتم غلق جميع اقسام المستشفى بالاضافة الى غلق فندق المعلمين والنادى الملحق والغاء جميع حجوزات الافراح التى كان من المقرر اقامتها اليوم حتى الاستجابة لمطالبهم والتى تتلخص فى رفع اجور العاملين بالنقابة مع اضافة المبالغ المقررة للحد الادنى و200% حوافز والتى استفاد منها العديد من قطاعات الدولة وقال احمد عزت منسق الاضراب ان هناك تصعيد للاضراب خلال الايام القادمة اذا لم يستجيب المسئولين عن تنفيذ مطالبهم حيث اكدوا على اعتزامهم على غلق جميع المنشاءات التابعة للنقابة غدا الاربعاء حال عدم استجابة المسئولين.