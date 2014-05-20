جامعة الإسكندرية تستنكر اشتباكات كلية الهندسة وتحذر الطلاب من الفصل النهائي



> أعلنت إدارة جامعة الأسكندرية عن أسفها على الأحداث التى وقعت بحرم كلية الهندسة والتى كان منها الإعتداء على إدارة الكلية و محاولة تعطيل الدراسة ووقوع بعض الإشتباكات مع قوات الأمن و محاولة الخروج عن حدود الحرم الجامعى .

وأكدت الجامعة في بيان لها منذ قليل , على إيمانها بحرية التعبير عن الرأى بالطرق السلمية فى إطار القانون ، تهيب بأبنائها الطلاب بضرورة الإلتزام بالقوانين والأعراف الجامعية وعدم الإخلال بنظام الدراسة حرصاً على إستمرار العملية التعليمية .

كما حذرت إدارة الجامعة من أى محاولة لمخالفة النظام أو الخروج عن السلمية ستعامل بتطبيق القانون بكل حزم ، وكل من يتثبت عليه القيام بذلك سيعرض نفسه لأقصى العقوبات التى تصل إلى حد الفصل النهائى من جميع الجامعات المصرية .

وناشدت الطلاب وأولياء الأمور بتبنى المواقف التى تحافظ على مستقبل الطلاب وسلامة جميع المنتمين للجامعة و المنشآت الجامعية .