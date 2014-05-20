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مسيرة حاشدة لدعم السيسي بالعاشر في الشرقية

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مسيرة حاشدة لدعم السيسي بالعاشر في الشرقية مسيرة حاشدة لدعم السيسي بالعاشر في الشرقية


> تنظيم مدينة العاشر من رمضان مسيرة حاشدة غداً يشارك فيها جميع الائتلاف والحركات الداعمة للمشير لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.

قال أيمن رضا الأمين العام لجميعة مستثمري العاشر إن دورنا كرجال أعمال ومستثمرين لا يقتصر على الصناعة والإنتاج بل لنا مشاركات إجتماعية فعالة مع المواطنين لتوعيتهم بخطورة ما تشهده حاليا من انفلات أمني وركود في الصناعة.

وأكد أن المشير السيسي هو الوحيد القادر على العبور بالبلاد من أزماتها ونسعى جميعاً إلى الإستقرار الإجتماعي والصناعي ونأمل أن يعم السلام والأمن البلاد ونتحد جميعاً للعمل والإنتاج لنرى مصر أعظم بلاد العالم.

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