صوّتي للمصمّم الأكثر إبداعاً في عالم الأزياء الراقية

يتمتع كل مصمم بلمسة خاصة وأسلوب مميز عن غيره من المصممين، ويظهر هذا الأسلوب المميز بطريقة خاصة في أزياء الكوتور أو الأزياء الراقية، بحيث يمكن أن نعرف المصمم بمجرد النظر إلى تصاميمه.

عرف مصمم الدار الفرنسية الأشهر في العالم "Chanel" المصمم Karl Lagerfeld بلمسته الجريئة الخارجة عن المألوف، وقد صرح سابقاً بأن مؤسسة الدار كوكو شانيل لم تكن راضية عن أعماله للدار، ولكن لمسته الفريدة هي التي تجذب محبي الدار إلى تصاميمه المتجددة في كل موسم، أما المصمم الإيطالي Armani فقد عرفناه بتصاميمه الرزينة ولمسته الملكية الجميلة التي تميزها التفاصيل المتقنة. وقد ظهر أبداع المصمم Raf Simons في أزياء الكوتور بعد أن استلم زمام التصميم في دار Christian Dior وأثار إعجاب متابعيه و محبي أزياء الكوتور حول العالم

كما انضمت المصممة Donatella Versace إلى مصممي الكوتور في عام 2012، وأبهرتنا منذ ذلك الحين بمجموعات عصرية متميزة في كل موسم، فيما تميزت تصاميم Giambattista Valli بأنوثة طاغية وتفاصيل مميزة من الورود والألوان الصيفية الجميلة.

ومن ناحية أخرى تميز المصممون اللبنانيون في عالم الكوتور والأزياء الراقية، وعرفنا منهم المصممين إيلي صعب وزهير مراد الذين أبهرا نجمات العالم بتصاميمهما حتى أصبحت أسماؤهما تتكرر في كل محفل من محافل السجادة الحمراء، إلى جانب المصممين جورج حبيقة وجورج شقرا الذين عرفت تصاميمهما بأناقة التصاميم والتفاصيل المتميزة.



شاهدي معنا كيف طغت لمسات المصممين على تصاميم الكوتور والأزياء الراقية، وأخبرينا أيهم الأكثر إبداعاً برأيك؟

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