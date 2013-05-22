سهير رمزي تكثف ساعات تصوير "جرح عمري" للحاق بالموسم الرمضاني

كتب : أ ش أ الأربعاء 22-05-2013 16:27

تكثف سهير رمزي ساعات تصوير مسلسلها "جرح عمري" بطريق الإسكندرية الصحراوي، للانتهاء منه للحاق بموسم رمضان المقبل.

وقالت الفنانة سهير رمزي إن العمل سوف يكون له دور كبير في الكشف عن عمليات الفساد، وما ينتج عنه من أوضاع تؤدي إلى استغلال الوظيفة والإضرار بالمجتمع، بالإضافة إلى مناقشة مشاكل المرأة والعلاقات الأسرية والقصص الرومانسية وقضايا الشباب.

وأضافت أنها تقدم دور وكيل وزارة الزراعة وهي زوجة الفنان حسن يوسف وتعمل معه في الإتجار في المواد المسرطنة من أجل جمع المال بطرق غير شريفة، وتحدث معهما أكثر من مفاجأة من جراء هذا العمل مما يضعهما في مواقف أسرية غاية في الخطورة.

المسلسل قصة شريف عبد العظيم، سيناريو وحوار مصطفى إبراهيم، ويشارك في بطولته انتصار، وهادي الجيار، وزيزي البدراوي، ونبيل نور الدين، وجيهان قمري، وبسام شريف عبد العظيم، والوجهان الجديدان سمر الجابري وعايدة غنيم.

وكانت أسرة المسلسل احتفلت الأحد الماضي ببدء التصوير في إحدى فيلات طريق الإسكندرية الصحراوي، وحضر الاحتفال فريق العمل ومنهم سهير رمزي ،حسن يوسف، وزيزي البدراوي، ومنتج المسلسل شريف عبد العظيم، والمخرج تيسير عبود.