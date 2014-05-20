غياب العريان عن جلسة قضية “الاتحادية” لإجرائه عملية جراحية بالظهر

شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم اثناء نظر الجلسة السرية في القضية التي عرفت إعلامياً بـ “أحداث الاتحادية”، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان غياب المتهم عصام العريان نظرًا لإجرائه عملية جراحية بالظهر.

قدم دفاع العريان اعتذار لهيئة المحكمة عن عدم حضوره نظرا لحالته الصحية الحرجية لإجرائه جراحة بالظهر لاصابته بمرض الغضروف وان محكمة الجنايات بهيئة مغايرة قد سبق وسمحت له باجراء تلك العملية وانهم حاضرين نيابة عنه.

دارت أحداث اشتباكات الاتحادية، فى الأربعاء 5 ديسمبر 2012 ، بين أعضاء الإخوان والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.