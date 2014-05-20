أخبار عاجلة

مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية -
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة -
حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

غياب العريان عن جلسة قضية “الاتحادية” لإجرائه عملية جراحية بالظهر

Google+ Print
غياب العريان عن جلسة قضية “الاتحادية” لإجرائه عملية جراحية بالظهر غياب العريان عن جلسة قضية “الاتحادية” لإجرائه عملية جراحية بالظهر

شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم اثناء نظر الجلسة السرية في القضية التي عرفت إعلامياً بـ “أحداث الاتحادية”، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان غياب المتهم عصام العريان نظرًا لإجرائه عملية جراحية بالظهر.

قدم دفاع العريان اعتذار لهيئة المحكمة عن عدم حضوره نظرا لحالته الصحية الحرجية لإجرائه جراحة بالظهر لاصابته بمرض الغضروف وان محكمة الجنايات بهيئة مغايرة قد سبق وسمحت له باجراء تلك العملية وانهم حاضرين نيابة عنه.

دارت أحداث اشتباكات الاتحادية، فى الأربعاء 5 ديسمبر 2012 ، بين أعضاء الإخوان والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا