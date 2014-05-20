بلاغ يتهم رئيس تحرير جريدة المال السابق ولواء شرطة بابتزاز مواطن

تقدم المواطن نصر أحمد نصر ببلاغ للنائب العام، المستشار هشام بركات، يتهم فيه كلا من حسن كامل محمد خضر، رئيس تحرير جريدة عالم المال سابقاً، واللواء ابو مسلم يوسف مدير الادارة العامة للمعلومات والمتابعه بمصلحة الامن العام بوزارة الداخلية، يتهمهما فيه بابتزازه ونشر أخبار كاذبة لتشوية صورته.

وذكر البلاغ الذى حمل رقم ١٠٨١٤ عرائض النائب العام، أن الشاكي فوجئ بقيام المشكو في حقه الأول إبان كان رئيس تحرير جريدة المال في عدد الجريدة الصادر 9 ديسمبر الماضي، بنشر أخبار كاذبة ووقائع تتضمن سبًا وقذفا واتهمات للشاكي، مشيرين الى ان الشاكى سبق اتهامه فى العديد من قضايا النصب وادعاءات لا اساس لها من الصحة عن الشاكى وشخص اخر.

واشار البلاغ الى ان الإدعاءات والإتهامات كانت في اطار حملة ممنهجة مدفوعة الأجر شنتها الجريدة التي وصفها بالصفراء، مضيفا ان الشخص الأخر اقام دعوي رقميية 642 لسنة 2013 تعويضات شمال الجيزة وذلك بسبب التعويض عما قام الأول بنشره وابان ما تداولته الدعوي بالجلسات نما الى علم الشاكى عن طريق التهديد من المشكو فى حقه الأول بقيامه باستخراج شهادة من قطاع مصلحة الأمن العام قسم التسجيل الجنائى بمساعدة المشكو في حقه الثاني، لكي يتفدم بها للمحكمة على انه مدون عليه احكام بالسرقة ونصب وغيرها دون ذكر اي ارقام على تلك الشهادة وتحصل عليها من خلال علاقته بالمشكو في حقه الثانى عن طريق الرشوة بمبلغ مالى 17 الف جنيه وعلبتين مقويات جنسية على حسب ما جاء فى البلاغ.

وأكد البلاغ على ان المشكو في حقه الأول تقدم بالشهادة نكاية في الشاكي لإثبات صدق ما تم نشره من اخبار كاذبة على صفحات جريدته، مضيفًا أن الشاكي لا توجد عليه اي احكام أو قضايا، متهما المشكو في حقه الثاني بارتكاب جناية التزوير التي يعاقب عليها القانون ومطالبا بالتحقيق في الوقائع المرفقة بالبلاغ.