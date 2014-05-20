خطوة بخطوة:حضّري شرائح اللحم مع الخضر

الثلاثاء 20-05-2014 15:27
المقادير:
- 4 شرائح من لحم الضأن
- ملعقتان كبيرتان من خلّ البلسميك
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
- ملعقتان كبيرتان من النعناع الطازج المفروم
-رشّة من الملح
-رشّة من الفلفل الاسود
- 100 غرام من الزبدة
- ملعقتان كبيرتان من صلصة "التباسكو"
- ملعقتان كبيرتان من زبدة النعناع
- 100 غرام من النعناع الاخضر
طريقة تحضير زبدة النعناع:
1- تخفق الزبدة جيداً، ومن ثم يضاف إليها النعناع الأخضر المفروم.
2- يحرّك المزيج جيداً، ومن ثم يضاف إليه صلصة "التباسكو".
3- يلفّ هذا المزيج بورقة خاصة للخبز، ومن ثم توضع في الفريزر حتى تصبح صلبة.
طريقة تحضير شرائح لحم الضأن:
1- يمزج خلّ البلسميك مع زيت الزيتون والنعناع الاخضر والملح والفلفل الأسود، ويحرّك المزيج جيداً.
2- تغلّف شرائح لحم الضأن بهذه الخلطة، وتترك لمدة ساعتين.
3- تسخّن مقلاة مسطّحة، ومن ثم توضع الشرائح على النار لمدة 5 دقائق على كل جهة.
4- توضع الشرائح في طبق التقديم، وإلى جانبها زبدة النعناع.
5- من الأفضل تقديم هذا الطبق مع الخضر المشوية (البطاطس، الجزر ، الفلفل الأخضر).
(هذه المقادير تكفي شخصين).
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