خطوة بخطوة:حضّري شرائح اللحم مع الخضر

المقادير:

- 4 شرائح من لحم الضأن

- ملعقتان كبيرتان من خلّ البلسميك

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

- ملعقتان كبيرتان من النعناع الطازج المفروم

-رشّة من الملح

-رشّة من الفلفل الاسود

- 100 غرام من الزبدة

- ملعقتان كبيرتان من صلصة "التباسكو"

- ملعقتان كبيرتان من زبدة النعناع

- 100 غرام من النعناع الاخضر

طريقة تحضير زبدة النعناع:

1- تخفق الزبدة جيداً، ومن ثم يضاف إليها النعناع الأخضر المفروم.

2- يحرّك المزيج جيداً، ومن ثم يضاف إليه صلصة "التباسكو".

3- يلفّ هذا المزيج بورقة خاصة للخبز، ومن ثم توضع في الفريزر حتى تصبح صلبة.

طريقة تحضير شرائح لحم الضأن:

1- يمزج خلّ البلسميك مع زيت الزيتون والنعناع الاخضر والملح والفلفل الأسود، ويحرّك المزيج جيداً.

2- تغلّف شرائح لحم الضأن بهذه الخلطة، وتترك لمدة ساعتين.

3- تسخّن مقلاة مسطّحة، ومن ثم توضع الشرائح على النار لمدة 5 دقائق على كل جهة.

4- توضع الشرائح في طبق التقديم، وإلى جانبها زبدة النعناع.

5- من الأفضل تقديم هذا الطبق مع الخضر المشوية (البطاطس، الجزر ، الفلفل الأخضر).

(هذه المقادير تكفي شخصين).

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمله الآن مجاناً على هذا الرابط

اخترنا لك:

خطوة بخطوة: ضلوع الخروف مع العسل والخردل