أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

إقامة مهرجان لبنان الدولي الثالث لـ"السالسا" في يونيو المقبل بمشاركة مصرية

Google+ Print
إقامة مهرجان لبنان الدولي الثالث لـ"السالسا" في يونيو المقبل بمشاركة مصرية إقامة مهرجان لبنان الدولي الثالث لـ"السالسا" في يونيو المقبل بمشاركة مصرية

كتب : أ ش أ الأربعاء 22-05-2013 16:32

يقام في الحادي والعشرين من يونيو المقبل في بيروت، مهرجان لبنان الدولي الثالث لرقص السالسا بمشاركة فرق من دول أوروبا والدول العربية والشرق الأوسط، وأشهر الفنانين الدوليين في رقص السالسا والرقص اللاتيني.

وحسب الموقع الفرنسي "فواسي أف أر"، فإن مهرجان رقص السالسا سوف يستمر ثلاثة أيام تتنافس خلالها فرق الراقصين والراقصات على نيل جائزة مهرحان لبنان الدولي الثالث للسالسا.

ومن بين الفرق المشاركة في هذا المهرجان فريق الرقص الإيطالي "تروبكال جيم" والثنائي البرازيلي أبطال العالم في رقص السالسا "رافائيل" و"كارين"، اللذان فازا ببطولة البرازيل العالمية للسالسا وفريق "لاإسكسيلانسيا"من قبرص، بجانب راقصين وراقصات من سوريا، ومصر، ولبنان، والكويت وقطر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية