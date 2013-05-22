إقامة مهرجان لبنان الدولي الثالث لـ"السالسا" في يونيو المقبل بمشاركة مصرية

كتب : أ ش أ الأربعاء 22-05-2013 16:32

يقام في الحادي والعشرين من يونيو المقبل في بيروت، مهرجان لبنان الدولي الثالث لرقص السالسا بمشاركة فرق من دول أوروبا والدول العربية والشرق الأوسط، وأشهر الفنانين الدوليين في رقص السالسا والرقص اللاتيني.

وحسب الموقع الفرنسي "فواسي أف أر"، فإن مهرجان رقص السالسا سوف يستمر ثلاثة أيام تتنافس خلالها فرق الراقصين والراقصات على نيل جائزة مهرحان لبنان الدولي الثالث للسالسا.

ومن بين الفرق المشاركة في هذا المهرجان فريق الرقص الإيطالي "تروبكال جيم" والثنائي البرازيلي أبطال العالم في رقص السالسا "رافائيل" و"كارين"، اللذان فازا ببطولة البرازيل العالمية للسالسا وفريق "لاإسكسيلانسيا"من قبرص، بجانب راقصين وراقصات من سوريا، ومصر، ولبنان، والكويت وقطر.