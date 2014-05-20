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تونس تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى ليبيا

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دعت تونس رعاياها في ليبيا التي تشهد اضطرابات أمنية كبيرة إلى «توخي أعلى درجات الحيطة والحذر»، ونصحت مواطنيها بعدم السفر إلى هذا البلد «إلا للضرورة القصوى».

وقالت وزارة الخارجية التونسية، الثلاثاء، على صفحتها الرسمية في «فيس بوك» إنها «تدعو كافة أفراد الجالية التونسية في ليبيا إلى توخي أعلى درجات الحيطة والحذر في جميع تنقلاتهم».

وأضافت الوزارة أنها «تدعو المواطنين التونسيين إلى عدم التحول إلى الأراضي الليبية في الوقت الراهن، إلا للضرورة القصوى، حفاظاً على سلامة وأمن جاليتنا ومواطنينا وتفاديا لكل طارئ في مثل هذه الظروف الاستثنائية».

وأكدت الخارجية أنها تتابع ببالغ الاهتمام وعميق الانشغال التطورات الأخيرة التي تشهدها الشقيقة ليبيا.

وعقد مجلس اللأمن التونسي، الخميس الماضي، الذي يضم كبار القادة الأمنيين والعسكريين في البلاد اجتماعا طارئاً دعا إليه الرئيس المنصف المرزوقي لبحث تطور الأوضاع الأمنية في ليبيا.

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