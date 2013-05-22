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المطربة "إيميلي دوفورست" من الدنمارك تحصد جائزة "يوروفيجن 2013"

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المطربة "إيميلي دوفورست" من الدنمارك تحصد جائزة "يوروفيجن 2013" المطربة "إيميلي دوفورست" من الدنمارك تحصد جائزة "يوروفيجن 2013"

كتب : أ ش أ الأربعاء 22-05-2013 16:59

فازت المطربة الدنماركية الشابة إيميلي دوفورست بجائزة مسابقة الغناء الأوروبية "يورفيجن 2013"، في دورتها الثامنة والخمسين، والتي تنافس فيها فنانين من 26 دولة.

وذكرت جريدة "لوموند" الفرنسية أن المنافسة كانت قد احتمدت في آخر المسابقة بين النرويج والدنمارك وأوكرانيا وروسيا وأذربيدجان وجورجيا، حتى أعلن اسم الفائزة "إيميلي دوفورست" التي فازت بأعلى تصويت عن أغنيتها الرائعة بعنوان "دموع فقط"، في حفل الختام الذي أقيم في مدينة "مالمو" في السويد.

ومن المقرر أن تستضيف الدنمارك مسابقة "يوروفيجن" العام المقبل.

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