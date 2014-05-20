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شوقي السعيد: ألعب في غير مركزي من أجل المنتخب

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شوقي السعيد: ألعب في غير مركزي من أجل المنتخب شوقي السعيد: ألعب في غير مركزي من أجل المنتخب

كشف شوقي السعيد لاعب الإسماعيلي عن إنه يلعب في مركز الظهير الأيمن دون رغبته بسبب نقص اللاعبين في هذا المركز في الدراويش.

وقال السعيد لـFilGoal.com: "ألعب في مركز الظهير الأيمن دون رغبتي، لحاجة الفريق لي في هذا المركز في ظل نقص اللاعبين".

وتابع "أفضل اللعب في مركز قلب الدفاع حيث أجد فيه نفسي، وأستطيع من خلاله أن أقدم مستوى أرضى عنه".

وظهر السعيد بشكل جيد في عبور فريقه لعقبة النصر في دور الـ32 من كأس ، حيث لعب في مركزه الأصلي في قلب الدفاع.

ويرى السعيد إنه سوف يلعب في أي مركز يراه الجهاز الفني للفريق من منطلق حرصه على مواصلة الانضمام لمنتخب مصر.

ويعد السعيد ومعه حسنى عبد ربه والحارس محمد عواد من المرشحين للانضمام لمنتخب مصر في وديتي تشيلي وجامايكا.

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