فيلم "الرجل الحديدي 3" يحقق إيرادات مليار دولار في شباك التذاكر العالمي

كتب : نورهان طلعت الأربعاء 22-05-2013 17:09

دخل الجزء الثالث من سلسلة أفلام الرجل الحديدي Iron Man في قائمة أنجح عشرة أفلام في التاريخ، وذلك بعد أن حقق إيرادات أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، مما يجعله في المركز التاسع في قائمة الأفلام الأكثر نجاحًا في التاريخ.

فيلم الرجل الحديدي 3 رجل الصناعة المجنون توني ستارك، الرجل الحديدي يواجه عدوًا جديدًا لا حدود لإمكانياته وعندما يتم تدمير عالم ستارك الشخصي بأيدي عدوه، يسعى بشتى الطرق لإيجاد المسؤول عن تلك الرحلة في كل منعطف منها، سوف تختبر معدنه، وعندما يصبح الوضع ميؤوسًا منه، يحاول ستارك النجاة بدون أجهزته، ويعتمد بالكامل على غرائزه وإحساسه لحماية المقربين إليه، وبينما يحارب من أجل العودة، يكتشف ستارك الجواب على سؤال طالما راوده في سره "هل يصنع الرجل البذلة أم البذلة هي التي تصنع الرجل؟".

كانت ستوديوهات مارفيل قد ظهرت للحياة مع أول أفلامها Iron Man في 2008، والذي نال نجاحًا نقديًا وتجاريًا كبيرًا، الفيلم مهد الطريق لأفلام باقي الأبطال الخارقين من مارفيل، ومنها Thor ،Captain America: The First Avenger وIron Man 2، هذه الأفلام أدت إلى ظهور فيلم The Avenger الذي وضع أبطال مارفيل الخارقين جميعًا في فيلم واحد ضد عدو مشترك، وقد حقق الفيلم إيرادات أكثر من 1.5 مليار دولار في مبيعات شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، مما يجعله ثالث أكثر الأفلام الناجحة في كل العصور.

الفيلم بطولة روبرت داوني جونيور، جواينيث بالترو، دون شيدل، جاي بيرس، ريبيكا هول، ستيفاني زوستاك وجيمس بادج دايل مع جون فافريو وبن كينجسلي، وقام بإخراج الرجل الحديدي 3 المخرج شين بلاك، ويُعرض الفيلم حاليًا في دور العرض المصرية من خلال شركة Allied Film Distributors موزع أفلام شركات والت ديزني بيكتشرز، سوني بيكتشرز وكولومبيا بيكتشرز في مصر.