فتح ميناء سفاجا البحرى بعد غلق دام 3 أيام بسبب سوء الأحوال الجوية

قررت سلطة ميناء سفاجا البحرى، منذ قليل، فتح الميناء بعد إغلاق دام ثلاثة أيام متصلة بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع حركة الرياح لـ30 عقدة، وذلك بعد استقرار الحالة الجوية.

وأكد مصدر بميناء سفاجا البحرى، أن الحركة الملاحية عادت للميناء من جديد، ومن المقرر أن تبحر مساء اليوم العبارتين الرياض ومحبة فى طريقهما إلى ميناء ضبا السعودى.

وكانت سلطة ميناء الغردقة البحرى قد فتحت، صباح اليوم، الميناء نتيجة استقرار نسبى فى الأحوال الجوية بالمنطقة، وسمحت بممارسة الأنشطة البحرية للسياح بمحيط الميناء، بعد أن حذرت هيئة الأرصاد الجوية وهيئة الموانئ بممارستها فى اليومين الماضيين.