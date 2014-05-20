وزير التموين: الدقهلية هى المحطة القادمة فى تنفيذ منظومة الخبز الجديدة

التقى الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة، يرافقه أعضاء شعبتى المخابز والبقالين بالغرفة التجارية بالدقهلية، وذلك بحضور عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز على مستوى الجمهورية والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنصورة، بحضور عمر الشوادفى محافظ الدقهلية.

تناول اللقاء خطة وزارة التموين فى مجال رغيف الخبز، وكذا فتح آفاق جديدة فى الاستثمار التجارى والتوسع فى المجمعات التعاونية، لتوفير المستلزمات الغذائية والتموينية للمواطنين، وذلك من خلال التعاون مع الغرف التجارية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير التموين أن محافظة الدقهلية مؤهلة، لأن تكون المحطة القادمة لتطبيق منظومة الخبز الجديدة التى تتلخص فى حصول المواطنين على رغيف الخبز من خلال الكروت الذكية بواقع 5 أرغفة للفرد فى اليوم الواحد بإجمالى 150 رغيفا شهريا، يقوم بالحصول عليها من خلال بطاقة الرقم القومى من المخابز مباشرةً، أو عن طريق البقالين، مما يساهم فى التنافس بين المخابز فى تحسين جودة الرغيف المنتج، وتيسير حصول المواطنين على رغيف الخبز.

وأضاف الوزير أن الاستثمار فى القطاع التجارى هو الأكثر جذباً لفرص العمل، وأن تطويره وتحديثه يساهم بلا شك فى استفادة القطاع الصناعى وزيادة الإنتاج، وأكد الوزير أن الغرف التجارية شريك أساسى فى عمليات التطوير والتحديث، وتوفير السلع للمواطنين، وأضاف أن هناك تنسيقا مع وزارة الاتصالات للربط المعلوماتى بين مكاتب التموين بالجمهورية بالمركز الرئيسى بالوزارة لسهولة متابعة القرارات أولا بأول.

وأضاف أن الوزارة تسعى لتطوير أنماط مختلفة لمنافذ البيع والشراء، ليكون المواطن صاحب القرار فى اختيار ما يناسبه وقوته الشرائية.