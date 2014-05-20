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مستشار السفارة الأوغندية يطالب بزيادة التبادل التجارى بين مصر وأوغندا

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مستشار السفارة الأوغندية يطالب بزيادة التبادل التجارى بين مصر وأوغندا مستشار السفارة الأوغندية يطالب بزيادة التبادل التجارى بين مصر وأوغندا

طالب أرثر أرتيجازى المستشار التجارى للسفارة الأوغندية بالقاهرة بزياة التبادل التجارى بين البلدين وزيادة الجهد المصرى لفتح آفاق جديدة للاستثمار الزراعى ودعوة رجال الأعمال للتعرف على إمكانيات أوغندا للإستثمار بها 

جاء ذلك خلال زيارة الملحق التجارى لمحافظة قنا ولقاءه بعدد من المستثمرين بالمحافظة بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة

كما طالب خلال زيارتة لقنا ولقاؤة بالمستثمرين بالمحافظة بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا رجال الأعمال بالإستثمار فى أوغندا فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وكذلك الإستثمار فى مجالات السكة الحديد والإسكان موضحا ان أوغندا من الدول التى توجد بها مواد خام ولا توجد بها مجالات تصنيع لها
> وأضاف الى أن أوغندا مع 5 دول المحيطة بها تشكل اتحاد فيما بينها وبينها اتفاقيات كسوق مشتركة ، موضحا أن أسواقها تعتمد على المنتجات الواردة من الصين وأوربا مطالبا بزيادة الصادرات المصرية لهم بإعتبار ان الأفارقة يعشقون لمجهوداتها فى عهد عبد الناصر فى تحريرها

وأوضح ان أوغندا تسعى لإيجاد حل فى أزمة المياه ولن تسمح بأن تقطع المياه عن المصريين بإعتبارها الدولة التى دائماً ما تقف بجوار أشقائهم الأفارقة فى كل المشكلات فهى الدولة الرائدة والشقيقة الكبرى لجميع الدول

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