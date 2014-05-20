أهلي دبي: كوزمين لم يتجاهل تسليم الميداليات

نفى بيان رسمي أصدره نادي أهلي دبي تعمد مدربه الروماني أولاريو كوزمين الغياب عن حضور مراسم تسليم الميداليات عقب نهائي رئيس كأس الدولة.

خسر الأهلي من العين 1-0 في نهائي كأس رئيس الدولة، ولم يصعد كوزمين لاستلام الميدالية الفضية للفريق الخاسر.

وزعمت بعض وسائل الإعلام أن كوزمين تعمد عدم الصعود بعد شعوره بالغضب بعد الخسارة.

ولكن أصدر أهلي دبي بيانا رسميا قال فيه: "غياب كوزمين عن مراسم استلام الميداليات لم يكن مقصودا أو متعمدا من قبل المدرب، الذي توجه لغرفة خلع الملابس عقب المباراة لتغيير ملابسة وارتداء ملابس أخرى جديدة ونظيفة، قبل الصعود للمنصة ونيل شرف مصافحة أصحاب السمو الشيوخ".

وتابع البيان "المسؤولون عن التنظيم كانوا قد أمروا بصعود اللاعبين فور انتهاء المباراة بدقائق قليلة، وعندما انتهى المدرب من استبدال ملابسة حاول العودة للملعب والصعود للمنصة لمصافحة أصحاب السمو، تم منعه من قبل مسؤولي الأمن، فما كان منه إلا الالتزام بذلك دون إثارة أي مشكلات".

وأشار البيان إلى أن كوزمين حقق إنجازات ضخمة هذا الموسم بالفوز بـ3 ألقاب، وهي كأس السوبر ودوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي للمحترفين، كما تقبل بكل رحابة صدر خسارة مباراة النهائية، لأن خسارة مباراة أو بطولة في كرة القدم أمر وارد.