مع حصوله على المركز الأول بالإيرادات.. إشادة بفيلم Star Trek Into Darkness

كتب : نورهان طلعت الأربعاء 22-05-2013 17:10

أشاد النقاد بفيلم Star Trek Into Darkness، الذي يعد الفيلم الثاني من إخراج جيه جيه أبرامس في سلسلة أفلام Star Trek الناجحة في جميع أنحاء العالم، والذي يعرض حاليًا في دور العرض المصرية بتقنية ثلاثي الأبعاد وفي قاعات IMAX، الفيلم اعتلى شباك الإيرادات الأمريكي في أول أسبوع عرض له، ليجمع أكثر من 70 مليون دولار، رافعًا إيراداته العالمية إلى 164 مليون.

حول النمط البصري للفيلم، كتب سكوت فونداس في مجلة فارايتي Into Darkness "ذا مضمون جميل ومستوى عالي من العمل المتواصل في كل الأجزاء، والمزج بين المؤثرات البصرية بنعومة مع باقي عناصر العمل سواء الحقيقي منها أو المصنوع بالكمبيوتر، وإعطاء ملمس قديم بواسطة عدسات التصوير السينمائي".

آن هورنادي من واشنطن بوست، أشادت بأداء الشرير الرئيسي قائلة "أفضل اختيار لدور هنا هو بنديكت كومبرباتش، الذي ينضح بعزيمة فولاذية ووحشية حريرية باعتباره الشرير، هو على أعتاب أن يصبح عدوًا أسطوريًا".

ماثيو ليلاند من مجلة توتال فيلم، كتب "في الغالب هذه هي المتعة الرائعة، ساعتان من فيلم ضخم الذي لم يخيب أي توقعات، حيث لم يتعثر في أي مشهد أو يترهل في منتصف الأحداث، هناك انتكاسات وسحب بساط من الشخصيات ولكن معظمها تم تنفيذها بمهارة"، بينما إيان فرير من مجلة أمباير يقول "في بعض المعنى أعتبر عنوان الفيلم مضللاً لأن Into Darkness هو انفجار من المرح، الضحك، هو مذهل ومبهج بل هو إحكام عظيم لاستمرار أفلام Star Trek".

الفيلم بطولة كريس باين، زاكاري كوينتو، زوي سالدانا، بنديكت كومبرباتش، كارل أوربان، سيمون بيج، جون تشو، وأنطون يلشين، ومن إخراج جيه جيه أبرامس ويُعرض حاليًا في دور العرض المصرية من خلال شركة فور ستار فيلمز مصر.