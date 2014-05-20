رئيس النصر: التتويج يسعد الشعب الإماراتي

أشاد مروان بن غليطة رئيس النصر الإماراتي بلاعبي فريقه عقب الفوز على صحم العماني والتتويج ببطولة كأس الأندية الخليجية.

وتوج النصر الإماراتي بكأس بطولة الأندية الخليجية الـ29 لكرة القدم، بعد فوزه على صحم العماني 2-1 في المباراة النهائية التي جرت في ضيافة النادي الإماراتي بدبي.

وقال بن غليطة عقب المباراة لوسائل الإعلام: "اللاعبون قدموا مباراة كبيرة وأوفوا بوعدهم بالتتويج".

وتابع "هذا التتويج يعد فرحة للشعب الإماراتي".

ولم يسبق للنصر الفوز بهذه البطولة من قبل، كما أنها البطولة الأولى للفريق الإماراتي الملقب بـ"العميد"، منذ حوالي 25 عام أي منذ ربع قرن، وأكد النصر أفضلية الفرق الإماراتية في تلك البطولة، بعدما نالت 4 ألقاب في آخر 6 سنوات، إذ أحرز الجزيرة اللقب في 2007، والوصل في 2009، والشباب في 2011، وبني ياس في النسخة الأخيرة.