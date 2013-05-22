بالصور| الصحافة المغربية تحتفل في مصر بألبوم جنات الجديد "حب جامد"

الجمعية المحمدية للصحافة والإعلام المغربية تمنح "جنات" العضوية الفخرية

كتب : هشام أمين الأربعاء 22-05-2013 17:31

نظم، أمس، الاتحاد المصري للإعلام والثقافة الرياضية، بإحدى الفنادق بمصر الجديدة، حفل عشاء فاخر على شرف الجمعية المحمدية للصحافة والإعلام المغربية، التي يتواجد أعضاؤها حاليا في زيارة لمصر تستغرق أسبوعا.

وتم الاحتفال بالمطربة المغربية جنات، وبألبومها الجديد "حب جامد" الذي لاقى نجاحا كبيرا، وتم منحها عضوية فخرية من قبل رئيس الجمعية المحمدية للصحافة والإعلام المغربية، في حفل حضره عدد كبير من الشخصيات الفنية والإعلامية البارزة.

وعبرت المطربة جنات عن شكرها وامتنانها لهذا التكريم، خصوصا أنه جاء من إعلام بلدها الذي دائما ما يساندها في كل خطواتها، سواء في المغرب أو خارجها، وكذلك الإعلام المصري الذي تبناها منذ أن جاءت إلى مصر.

وفي نهاية الحفل، وزعت جنات نسخا من ألبومها الأخير على الحاضرين، والتقطت معهم الصور التذكارية، ثم قامت بتقطيع قالب الحلوى وحملت العلمين المصري والمغربي.

وبعد انتهاء الحفل مباشرة، جلست المطربة جنات مع الصحفيين المغاربة، الذين طلبوا منها لقاء صحفيا تجيب فيه على كل أسئلتهم.

وعلى صعيد آخر، تحل المطربة جنات، اليوم، ضيفة على إذاعة "نجوم إف إم" ببرنامج "أجمد سبعة" مع جيهان عبدالله.