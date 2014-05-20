محمد بن راشد يستقبل رئيس الوزراء المصري

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " في مجلس مدينة جميرا في دبي قبل ظهر اليوم..دولة الدكتور ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي..استعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين.

كما تجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والدكتور محلب..أطراف الحديث حول عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية ذات الصلة بالوضع العربي الراهن و سبل توظيف الامكانات والطاقات العربية لخدمة الأمة.

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال الحديث الأخوي الذي دار بينه ورئيس وزراء مصر..أن دولة الإمارات منذ عهد المغفور لهما بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم - طيب الله ثراهما - تكن لمصر وشعبها العريق كل مودة واحترام وتقدير .. منوها سموه بالطاقات البشرية المصرية التي كانت من أوائل الكفاءات العربية التي جاءت إلى دولتنا لا سيما في قطاعي التعليم والإعلام وغيرهما.

وإلى ذلك أعرب دولة ابراهيم المحلب عن سعادته بزيارة دولة الإمارات مقدرا الحفاوة والترحيب الأخوي اللذين أحيط بهما في دبي التي وصفها بـ " مدينة السعادة والحداثه والإبداع " وقال مخاطبا سموه " أنا كمواطن عربي أشعر بسعادة تغمرني عندما تطأ قدماي مطار دبي الدولي وأشعر بالسعادة ذاتها عندما أغادر هذه المدينة العربية وأنا أحمل ذكريات طيبة تبعث بي مشاعر الفخر والاعتزاز كونها المدينة العربية الفريدة التي تجمع ثقافات العالم وكل ما فيها يسعد الناس ويغمرهم بالفرح والإطمئنان والحرية وكرم الضيافة ".

من ناحية أخرى أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والضيف العربي أهمية دورالإعلام ورسالته الوطنية والقومية والإنسانية لا سيما لجهة تسليط الأضواء على قضايا دولتنا الوطنية وقضايا الأمة العربية القومية وكذا الإنسانية وتشخيص المشكلات العربية سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم معيشية وإيجاد الحلول الناجحة لهذه القضايا والمشكلات من قبل أصحاب القرار العربي.

حضر اللقاء..معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس بعثة الشرف المرافقه للضيف وسعادة اللواء محمد أحمد القمزي وسعادة سعادة منى غانم المري مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي وأعضاء الوفد الوزاري المرافق لرئيس الوزراء المصري.

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