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وصول أول مفاعل نووي إماراتي إلى محطة براكه

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وصول أول مفاعل نووي إماراتي إلى محطة براكه وصول أول مفاعل نووي إماراتي إلى محطة براكه

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وبارك كون هاي رئيسة كوريا الجنوبية اليوم وصول حاوية المفاعل لأولى محطات الطاقة النووية السلمية بالدولة ، حسبما ذكرت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وقالت المؤسسة في حسابها الرسمي على " تويرت " أن  زيارة سمو الشيخ منصور بن زايد ، تاتي لتشهد كذلك التقدم الحاصل في الأعمال الإنشائية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي. 

وأضافت المؤسسة : " يسرنا أن نعلن عن وصول نسبة الإنجاز في محطتي الطاقة النووية 1 و 2 إلى أكثر من 44% مع الالتزام بالعمل بشكل آمن تماما وحسب الجدول الزمني المحدد " .

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