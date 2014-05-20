محمد هنيدي: أرفض تقبيل النجمات احتراماً لزوجتي

بيروت_ هيام بنوت

في حلقة جديدة من برنامج "الحكم"، استقبلت الإعلامية وفاء الكيلاني نجم الكوميديا محمد هنيدي، الذي أشار في بداية الحلقة إلى أنّ سر طفولته يعود الى أنه يتعامل مع الحياة ببساطة وضحك، وعما اذا كان لزوجته السورية دور في ذلك قال "لا يوجد فارق بين زوجة سورية وبين زوجة مصرية"، موضحاً انه عندما يتضايق منها "بيقفل" (اي يسكت ويعبس ولا يتكلم) ، ومؤكداً أنه يحب البيت والعائلة ولكنه من منطلق "الحرية الشخصية" يبعد أولاده عن الإعلام، فهو يخاف ان يتأثروا من خلال هذا الظهور خصوصاً وأنهم لا يزالون صغاراً في السن، فقالت له وفاء "وهل ام العيال من الأولاد؟، في محاولة منها للتأكيد على أنّ زوجته بعيدة ايضاً عن الإعلام، فأجابها بأنها تطل في بعض المناسبات. وفجأة سألته "لماذا لا يوجد كرمشة حول عينيك مثلي" وربما حاولت ان تعرف ما إذا كان قد خضع للجراحة التجميلية فقال لها "وهل انا عمر الشريف؟".

وفاء سألت هنيدي "هل أنت مشترك في "تويتر"؟ فنفى ذلك ولكنه أكد أنه متابع جيد لما ينشره الفنانون على صفحات التواصل الاجتماعي التي تزدحم بالشائعات، وعن خلافاته مع الممثلين أجاب" اسمع بهذه الشائعات منذ 20 وهي كانت تزعجني كثيراً ولكنني اليوم لم أعد أردّ".

وعما إذا كان سبب اعتذاره عن الظهور على شاشة MBC كمقدم في برنامج "المسرحية"، يعود الى رفضه المقارنه بالفنان أشرف عيد الباقي الذي يطل على الشاشة نفسها، نفى هنيدي ذلك وقال إن السبب يعود الى ارتباطه بفيلم سينمائي. ولكنه وافق على ان يظهر مع عائلته على شاشة MBC وفق شروط معينة.

عن سبب رفضه التقبيل في الأفلام التي يقوم ببطولتها، أوضح انه يفعل ذلك احتراماً لمشاعر زوجته، هذا بالإضافة الى أن الأدوار التي قام ببطولتها في أفلامه لم تكن تحتاج الى التقبيل".

وعن الممثل الذي نجح أكثر من غيره في تقديم دور "المرأة"، في مقارنة بينه وبين محمد سعد وعلاء وليّ الدين وهاني رمزي، اجاب هنيدي ""كلّو واحد"، ثم أضاف "محمد سعد قدّم شخصية "أطاطا" بشكل جيد وعندما نجح فيها نقلها الى السينما، كما اشار الى ان نجوميته لم تجددت بوجود نجوم كوميديا جدد امثال احمد حلمي وأحمد مكي موضحاً ان الكل "شطّار" ومعاً "نبقى حالة حلوة".

وعن موضة شتم الرؤساء، قال الهنيدي انها مرفوضة ولا يجوز اهانة اكبر رجل في الدولة، مشيراً الى انه يدعم المشير السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة مع أنه يكن الاحترام للمرشح المنافس حمدين صباحي، وعن سبب اقصاء نفسه عن ابداء رأيه في بداية الثورة في مصر، قال انه فضّل الابتعاد عندما اختلط "الحابل بالنابل" وبانه كان يكتفي بمراقبة ما يحصل من بعيد.