بالصور.. محافظ سوهاج يشهد مراسم القرعة العلنية لتوزيع 154 وحدة سكنية بمركز جرجا‎

شهد اللواء محمود عتيق – محافظ سوهاج صباح اليوم بقاعة المجلس المحلى لمحافظة سوهاج مراسم اجراء القرعة العلنية لتوزيع عدد 154 وحدة سكنية بمركز جرجا ضمن مشروع وحدات اسكان الاسر الاولى بالرعاية بواقع 57 وحدة بقرية بيت داوود و 42 وحدة بقرية بيت خلاف و29 وحدة بقرية المحاسنة و23 وحدة بقرية بيت الخريبى و3 وحدات بالرقاقنة والجواهين.

حضر مراسم الحفل مهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد ومحمد عبد الحميد رئيس مدينة جرجا وعدد من اهالى مركز جرجا .

> وعقب اجراء القرعة وتسليم العقود وجه المحافظ التهنئة لمن حالفهم الحظ مشدداعلى ان اجراءات اختيار المستحقين للوحدات تتم بمنتهى الشفافية والدقة ضمانا لوصول الوحدات لمستحقيها.