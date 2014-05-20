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حملة السيسي تعلن حصول مرشحها على نحو 94 في المائة بعد فرز ثلثي أصوات المصريين بالخارج

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حملة السيسي تعلن حصول مرشحها على نحو 94 في المائة بعد فرز ثلثي أصوات المصريين بالخارج حملة السيسي تعلن حصول مرشحها على نحو 94 في المائة بعد فرز ثلثي أصوات المصريين بالخارج

المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح

 

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي أن المؤشرات غير الرسمية لنتائج تصويت المصريين بالخارج أظهرت حصول السيسي على نحو 94 في المائة مقابل 6 في المائة لمنافسه حمدين صباحي وذلك بعد فرز أكثر من ثلثي أصوات الخارج.

وأوضحت الحملة في بيان لها اليوم أن ” المؤشرات كشفت عن فوز السيسي في جميع الدول التى أعلنت نتائجها ، والتى بلغت نحو 40 دولة وقنصلية ، كما أظهرت المؤشرات اكتساح السيسي في دول الخليج ذات الكثافات التصويتية الكبيرة خاصة والتى حصل فيها على 70267 صوتا في كل من الرياض وجدة مقابل 5213 لصباحي بنسبة تتجاوز ال 93 في المائة.. فيما قفزت هذه النسبة لتصل إلى نحو 4ر95 في المائة في الإمارات والتى حصد فيها السيسي في كل من أبو ظبي ودبي على 49 الفا و194 مقابل 2354 صوتا لحمدين صباحي” .

وأضافت الحملة أن “السيسي اكتسح النتائج في الولايات المتحدة حيث جمع 17 الفا و573 من أصوات المصريين في واشنطن ونيويورك ولوس انجلوس مقابل 688 صوتا لحمدين صباحي ..

كما جاءت نتائج تصويت الجاليات المصرية هناك في صالح السيسي بنسب مرتفعة للغاية في البلدان الأوروبية، حيث حصل في إيطاليا على 96 في المائة ، وفرنسا 92 في المائة ، وبريطانيا 90 في المائة ، كما حصل في بلجيكا على نسبة وصلت إلى 88 في المائة ، و82 في المائة في ألمانيا” .

 

أ ش أ

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