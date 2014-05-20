بالصور.. وزير البترول ومحافظ القليوبية يفتتحان محطة غاز كفرسعد ببنها

إفتتح المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية اليوم محطة ضغط إضافية للغاز الطبيعي بطريق كفر سعد بمدينة بنها بسعة 20 ألف متر مكعب للساعة والتي تخدم 52 ألف مواطن من أهالي قرى كفر الجزار وبطا وميت العطار وورورة .

أكد الوزير على أن إستخدام الغاز الطبيعي يوفر للدولة مابين 1000 الى 1500 جنيه في السنة عن كل وحدة سكنية كما يوفر المشروع قيمة كبيرة لدعم البوتاجاز بالإضافة إلى أنه سيوفر فرص عمل للشباب في مشروعات التوصيل نفسها كما تعطي تلك المشروعات قيمة مضافة للإقتصاد المصري. وأكد المحافظ على أن الدعم يخدم الإقتصاد القومي والمواطن في ذات الوقت وأنه سيتم توصيل الغاز الطبيعي للقرى التي تخدمها المحطة الجديدة في أقرب وقت ممكن ونحن نعمل جاهدين على إنجاز ذلك على أكمل وجه كما أشار إلى أنه جاري العمل الآن لتشغيل محطة غاز شبين القناطر فضلا عن طموحنا لتوصيل الغاز لكافة قرى ومدن المحافظة .

وفي ختام الجولة توجه السيد وزير البترول يرافقه السيد المحافظ إلى قرية كفر الجزار ببنها لإفتتاح أول شعلة غاز بوحدة سكنية بالقرية. ي

ذكر أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لـ31 ألف مواطن بمدينة العبور فضلا عن توصيل الغاز لـ48 ألف عميل بمدينة الخانكة وتم تنفيذ 15 ألف حالة توصيل فعلية بها وبالنسبة لمدينة قليوب ستقدم الخدمة إلى 80 ألف مواطن ( بعدد إجمالي حوالي 300 ألف مواطن بمحافظة القليوبية) وقد تم مد خطوط الشبكات الأرضية لعدد 528352 عميل كما تم تنفيذ التركيبات الخارجية لعدد 426169 عميل بالإضافة إلي تنفيذ التركيبات الداخلية لعدد 410167 عميل متعاقد فضلا عن توصيل الغاز الطبيعي لعدد 398600 عميل محول.