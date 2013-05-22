دعاء طعيمة تعاني مشكلة نفسية بسبب ليلى علوي

كتب : أ ش أ منذ 24 دقيقة

أعربت الفنانة الشابة دعاء طعيمة عن سعادتها بالانضمام إلي أسرة مسلسل "فرح ليلى" والتعاون مع المخرج خالد الحجر في ثاني تجربة لها معه في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "دوران شبرا" إلى جانب مشاركتها معه في أفلام "حب البنات"، "مفيش غير كده"، "قبلات مسروقة" و"الشوق".

وأكدت دعاء طعيمة أنها لاتتردد في قبول المشاركة في أي عمل فني للمخرج خالد الحجر بعد نجاح كل تجاربها معه، مشيرة إلي تمكنه من أدواته فضلا عن اهتمامه بأدق التفاصيل أثناء عملية التصوير.

وأشارت دعاء إلي أنها تجسد خلال أحداث المسلسل دور "غادة" مساعدة "ليلى" في الشركة التي تعمل فيها وأقرب صديقة لها، وتعاني خلال الأحداث من مشكلة نفسية بسبب حرمانها من الإنجاب.

وراهنت دعاء طعيمة على نجاح المسلسل والمنافسة بقوة في سباق الدراما الرمضانية هذا العام، لافتة إلي استعانة الحجر بمجموعة كبيرة من شباب الممثلين والممثلات المتميزين ومنحهم الأدوار الرئيسية في المسلسل.

"فرح ليلي" قصة وإخراج خالد الحجر، سيناريو وحوار عمرو الدالي، ومن إنتاج شركة كنج توت بالاشتراك مع مدينة الإنتاج الإعلامي وأرت فاين، وبطولة ليلى علوي، فراس سعيد، عبدالرحمن أبو زهرة، زكي فطين عبدالوهاب، دعاء طعيمة، شادي خلف، نادية خيري، نرمين ماهر، فراس سعيد، أحمد صلاح، حسام شعبان، أحمد كمال، شريف باهر، وسلوى محمد علي.