ضبط 3 متهمين فى قضايا مخدرات وسلاح بمدينة شبين الكوم بالمنوفية



> تمكت حملة امنية بادارة تنفيذ الاحكام بمديرية امن المنوفية من القبض على 3 متهمين فى قضايا مخدرات وسرقات واسلحة نارية .. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

> تلقى اللواء سعيد توفيق ابو حمد مدير امن المنوفية اخطارا يفيد بالقبض على 3 متهمين فى جنايات مختلفة بالمنوفية .. حيث تمكنت الحملة من شضبط عادل سعيد القصاص المقيم بمركز اشمون والمتهم فى قضية مخدرات وسلاح نارى وذخيرة وصدر ضدة قرار بالحبس 6 سنوات وغرامة 1000 جنية , كما تمكنت الحملة من ضبط رضا ابراهيم عباس بشبين الكوم والمتهم فى قضية مخدرات وصدر ضدة قرار بالحبس 3 سنوات وغرامة 10000 , وضبط فارس صلاح عبد العظيم مقيم بمركز اشمون متهم فى قضية سرقة وسلاح نارى وصدر ضدة حكم بالحبس 6 سنوات.

> تم تحرير محاضر بالوقائع وتولت النيابة التحقيق .