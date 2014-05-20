بالصور.. “ثعلب” في مكتب عميد معهد الإدارة والتكنولوجيا بكفر الشيخ



> شهد معهد الشريف بمحافظة كفر الشيخ مفاجئة حيث عثر العامل المسئول عن مكتب الدكتور حافظ شعيب عميد أكاديمية النيل للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ بوجود ثعلب في مكتبه صباح اليوم عندما فتح باب المكتب.

> وتمكن رجال الأمن من المساك بالثعلب واحتجازه لحين وصول سيارة من كلية الطب البيطري لنقل الثعلب للكلية للاستفادة منه

> وأكد اللواء زكريا الطباغ مدير أمن أكاديمية النيل للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ أن رجال الأمن تمكنوا من الإمساك بالثعلب الذي فوجنا بداخل مكتب العميد وسيتم تسليمه لكلية طب البيطري للإستفادة منه.

> وأشار عدد من الطلاب مداعبين الحدث يظهر أن الثعلب عرف أن هناك امتحان فأتي للمعهد يشاركنا الامتحان.